Варшава, , 13:32 — REGNUM

Польша нуждается в новой долгосрочной базе Североатлантического альянса на своей территории. Такое заявление в интервью медиагруппе Funke сделал председатель правительства страны Матеуш Моравецкий.

Польские солдаты поднимают флаг НАТО (сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO

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Премьер-министр высказался за размещение дополнительного числа американских военнослужащих в Польше, отметив, что это не должно быть за счёт ослабления американского присутствия в Германии.

«Это не вопрос или — или, — приводит газета Spiegel слова Моравецкого. — Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая, долгосрочная база НАТО в Польше».

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Одобряю и приветствую. Столтенберг отреагировал на новую базу США в Польше

При этом премьер-министр подверг ФРГ. По его словам, финансовый вклад Германии в Североатлантический альянс «не соответствует обязательствам». Так, страны НАТО обязались тратить не менее 2% ВВП на оборону. При этом ФРГ тратит 1,2%. В то время как Польша уже инвестирует в оборону свыше 2%.

«Германия должна быстрее увеличить расходы на оборону», — отметил Моравецкий, добавив, что в этом случае роль это страны в НАТО возрастёт.

По его словам, Польша постоянно увеличивает свои расходы на оборону, а количество американских солдат на территории страны уже последние пять лет возросло с 500 до 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава неоднократно просила Белый дом о размещении в Польше дополнительных военных контингентов США, обосновывая эти просьбы «российской угрозой». В середине июня стало известно, что Польша и США в рамках соглашения о расширении американского военного контингента на территории республики пришли к договорённости, что в Польше будет создано шесть точек, где разместятся войска США.

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