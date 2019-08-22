Калининград, , 13:32 — REGNUM

В Калининграде сегодня, 22 августа, после обеда состоится мероприятие, которому организаторы дали название «Триколор-квест», а приурочено оно ко Дню Государственного флага России. Мероприятие анонсировала пресс-служба регионального правительства.

Оно пройдёт на территории Верхнего озера. Это викторина об истории флага и национальной символики страны. Начало регистрации с 14.00 (с 15.00 по мск), старт мероприятия — в 15.00 (с 16.00 по мск).

С поздравлением в связи с праздником выступил и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«В этом году российскому триколору — 350 лет. История флага отражает непростую и героическую историю Отечества, вызывает у нас гордость и объединяет в патриотических чувствах. Флаг нашей страны, как один из главных государственных символов, связывает воедино все наши достижения и победы в самых разных сферах жизни: в науке, спорте, образовании, культуре. Жители Калининградской области вместе с соотечественниками вносят достойный вклад в укрепление, процветание и независимость России. Уверен, что вместе мы сможем воплотить в жизнь задачи по развитию нашего сильного государства», — говорится в поздравлении главы региона.