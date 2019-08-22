Новочеркасск, Ростовская область, , 13:27 — REGNUM

В Ростовской области ещё один экс-полицейский стал чиновником администрации. Игорь Тишкунов, проработавший долгое время в полиции, возглавил отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма в Новочеркасске. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

О новом управленце известно, что он окончил Новочеркасский политехнический институт (ЮРГПУ). С октября 2002 года по декабрь 2018 года он занимал пост заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на должность главы администрации Миллеровского городского поселения назначен Юрий Любченко, который почти 20 лет отдал службе в правоохранительных органах.

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