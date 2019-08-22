Денпасар, Индонезия, , 13:26 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поручила индонезийским послам в странах Африки наметить потенциал для дальнейшего развития сотрудничества, сообщает информационное агентство Antara.

«Я даю послам месяц, чтобы они смогли наметить потенциальные сферы сотрудничества, которые мы сможем использовать», — заявила глава МИД Индонезии, выступая с заявлением для прессы по случаю индонезийско-африканского диалога по инфраструктуре на Бали.

В кулуарах мероприятия министр иностранных дел Индонезии провела интенсивные переговоры с рядом африканских партнеров, а именно с представителями Африканского союза, Уганды, Мадагаскара, Марокко, Сенегала и Гвинеи.

Издание отмечает, что посредством этих обсуждений Индонезия стремится развивать двустороннее сотрудничество, особенно в области железнодорожной инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, образования и туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийско-африканский диалог по инфраструктуре состоялся на Бали 20−21 августа. В мероприятии приняли участие 700 представителей из 53 стран Африки.

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