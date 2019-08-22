Рим, , 13:24 — REGNUM

Из-за распада правящей коалиции Италии и начала правительственного кризиса власти страны не успели утвердить целый ряд решений, в том числе три закона, крайне важных для составлявших прежнюю коалицию партий, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 22 августа.

Речь идет о сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента, о введении минимального почасового уровня оплаты труда (обе инициативы принадлежат «Движению 5 звезд»), а также об утверждении декрета о частичной автономии регионов страны (инициатива «Лиги»).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг формальный глава итальянского государства Серджо Маттарелла проводит встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой».

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.