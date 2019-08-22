Киев, , 13:25 — REGNUM

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы «Схемы», сообщило 22 августа издание «Украинская правда».

Иск касается защиты чести и достоинства. Ответчиками указаны ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

Причина иска не известна, однако весной 2019 года программа «Схемы» обнародовала данные, согласно которым Богдан якобы тайно встречался с главой Конституционного суда Украины Станиславом Шевчуком и обсуждал отмену статьи о незаконном обогащении чиновников.

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Напомним, ранее избранный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал в социальных сетях журналистку издания «Новое время» «тупой овцой», поскольку она голословно обвинила его в поддержке беглого экс-президента Виктора Януковича и ностальгии по СССР.