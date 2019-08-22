Рим, , 13:18 — REGNUM

Представители либеральной Демократической партии Италии могут впервые в истории республики предложить на пост премьер-министра страны женщину, передает Sky в четверг, 22 августа.

Среди возможных кандидатур — бывший министр юстиции Паола Северино и заместитель главы Конституционного суда Марта Картабиа.

Оппоненты либералов считают, что приглашение женщины на пост премьер-министра является пиар-ходом. Таким образом либералы и их потенциальные коллеги по новой коалиции из «Движения 5 звезд» постараются переключить внимание с негативных для них факторов на «женскую» тему.

В числе таких негативных факторов — само объединение этих двух партий после многочисленных категорических опровержений такой возможности и постоянных взаимных обвинений. Кроме того, при таком сценарии новое большинство будет сформировано двумя партиями, которые занимают чуть более 50% мест в парламенте, но которые в настоящее время поддерживают менее 40% граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг формальный глава итальянского государства Серджо Маттарелла проводит встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, партия «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой».

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.