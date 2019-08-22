Кампала, , 13:15 — REGNUM

Парламент Уганды принял законопроект о запрете смертной казни за некоторые виды преступлений и несколько поправок в четыре различных закона, включая закон о борьбе с терроризмом.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, если законопроект будет подписан президентом Уганды Йовери Мусевени, в стране будет отменена смертная казнь за особо тяжкие преступления.

По словам парламентариев, это серьезный шаг в сторону полной отмены смертной казни в стране.

В стране на данный момент к смертной казни приговорено 133 заключенных, однако за последние 20 лет не было казнено ни одного человека.

Как сообщается, в Уганде также проводилась кампания по отмене смертной казни после постановления, вынесенного судом Уганды в 2009 году в отношении заключенной Сьюзен Кигула, пытавшейся обжаловать судебное решение, приговорившее ее к смертной казни, которое угандийка посчитала неконституционным.

Впоследствии суд постановил, что смертные приговоры не должны применяться в отношении преступников, совершивших убийство. Также было принято решение о нецелесообразности содержания осужденных в ожидании казни более трех лет.

Как утверждается, последний раз президент Уганды одобрил решение о смертной казни в 1999 году в отношении 27 человек, содержавшихся в тюрьме Лузира в городе Кампале. Кроме того, в стране были казнены в 2005 году лица, приговоренные к казни военным трибуналом.

Согласно докладу Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о смертной казни, в 170 государствах мира не применялся закон о смертной казни в течение более 10 лет.