Канберра, , 13:12 — REGNUM

Правительство Папуа — Новой Гвинеи ведёт переговоры с Австралией о предоставлении кредита на 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает австралийский новостной портал News.com.au со ссылкой на министерство финансов.

Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета. В Канберре не удивились просьбе соседней страны. В частности, Австралия ежегодно выделяет 600 млн долларов на реализацию реформ по развитию, однако ранее никогда прежде не выделяла прямое финансирование госбюджета. Австралийские парламентарии намерены таким образом уменьшить влияние Китая в регионе, который щедро раздаёт кредиты, но вовлекает страны в свою орбиту.

Кроме того, Папуа — Новая Гвинея продемонстрировала успехи в развитии экономики и системы государственного управления, поэтому предоставление 1,5 млрд долларов не станет «пожертвованием», а будет представлять собой кредит с необходимостью возврата.