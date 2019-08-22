Сеул, , 13:12 — REGNUM

Министерство обороны Южной Кореи потратило менее половины бюджета, предназначенного на противодействие угрозам с Севера. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Средства выделяются, главным образом, на отражение ракетно-ядерного нападения КНДР, однако, в связи с улучшение отношений между странами в 2018 году, оборонительная активность значительно снизилась. Кроме того, на содержание специальной бригады по выполнению диверсионных операций на территории Северной Кореи было израсходовано лишь 16 тысяч долларов из запланированных 300 тысяч. В запасе также остались резервные 23,7 млн долларов.

Всего военный бюджет Южной Кореи на 2018 год составил рекордные 40 млрд долларов. Часть средств была израсходована на содержание военного контингента США в составе 28 000 человек, которые также выполняют миссию по защите Южной Кореи от нападения КНДР.