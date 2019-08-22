Донецк, , 13:11 — REGNUM

Российский флаг поднят над главной площадью Донецка в честь Дня государственного флага РФ. Это важнейший символ для народа Донбасса, заявил 22 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Этот флаг для нас — символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», — приводит слова Пушилина ДАН.

Глава республики подчеркнул, что под российским триколором граждане ДНР с 2014 года ведут борьбу против киевского режима. Донецк и Россия едины, об этом говорит начавшаяся летом этого года выдача российских паспортов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа, в День Государственного флага России, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что праздник отмечали в «годы украинского безвременья», теперь же он стал символом свободы и Крымской весны.

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