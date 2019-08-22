Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM

Правительственный комитет под председательством министра внутренних дел Индии Амита Шаха одобрил дополнительную финансовую помощь трем штатам — Ориссе, Карнатаке и Химачал-Прадеш. Общий объем данного транша для борьбы с последствиями стихийных бедствий составит 44 миллиарда рупий (примерно 620 миллионов долларов).

Сообщается, что данные регионы Индии в 2019 году особо сильно пострадали от засухи, лавин, ливней, оползней, а также циклона «Фани».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», большая часть из этой суммы (примерно 33 миллиарда рупий) пойдет на помощь штату Орисса, на востоке Индии, который больше всего пострадал от погодных катаклизмов. Примерно 10 миллиардов рупий будет направлено в Карнатаку, а оставшаяся часть — в Химачал-Прадеш.

На заседании правительственного комитета также присутствовали министр финансов страны Нирмала Ситхараман и министр сельского хозяйства Нарендра Сингх Томар.