Вильнюс, , 13:02 — REGNUM

Парламент Литвы сегодня, 22 августа, во время пленарного заседания отклонил вето президента Литвы Гитанаса Науседы, которое он наложил на поправки к законам, регламентирующим управление лесным хозяйством. Это первое вето нового президента, которое отклонил парламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего Науседа, вместе с этим пакетом законов, пользовался правом вето четыре раза. Президент отклонил поправки к законам в связи с нововведённым ограничением: парламент утвердил запрет покупать свыше 1,5 тыс. гектаров леса одному лицу (или связанным между собой лицам). Науседа настаивал, что это излишние запретительные меры. В итоге парламент повторно принял поправки в первоначальном виде.

В Литве лесная промышленность — одна из самых болезненных тем. Литва, массово вырубая леса и продавая древесину, похожа на «банановую республику», леса стали заложниками предпринимателей, которые не думают о завтрашнем дне и распродают этот едва ли не единственный ресурс, а, чтобы спасти ситуацию, необходимо ввести мораторий на вырубку леса хотя бы на десять лет, в июле этого года рассуждал литовский предприниматель Людвикас Андрулис.

Почти вся мебельная промышленность Литвы в настоящий момент работает на нужды корпорации Ikea. Рынок строго поделен — кто-то изготавливает для шведского гиганта стулья, которые продают по всему миру, кто-то — кровати, столы, кухонные комплекты и так далее.

Именно по этим причинам в парламенте решили ограничить владение лесами, однако Науседа с этим не согласился и может повторно отклонить принятые законы. Науседа в Литве ранее работал на крупный шведский банковский капитал. Его советник Ярослав Неверович сегодня в парламенте уже признал, что шведские власти активно интересуются изменением законодательства в Литве в лесной отрасли.