Нью-Дели, , 13:13 — REGNUM

В рамках плана по пересмотру закона о налогах в Индии, правительственная комиссия страны рекомендовала снизить ставку корпоративного налога для всех компаний с 30% до 25%.

Стоит отметить, что в настоящее время в Индии одна из самых высоких ставок корпоративного налога в мире. Страна является одним из лидеров по этому показателю, несмотря на то что недавно министр финансов Нирмала Ситхараман приняла решение снизить ставку налога до 25% для компаний с годовым объемом продаж до 4 миллиардов рупий (примерно 3,68 миллиарда рублей). При этом размер подоходного налога для иностранных фирм еще выше, он составляет 40%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», дополнительно к этому налогу компания обязана уплачивать 4% от прибыли в качестве надбавки, идущей на повышение уровня здравоохранения и образования в стране. В докладе комиссии было также рекомендовано отказаться от подобных надбавок.

Правительственная комиссия была сформирована в 2017 году, ее задачей стало приведение национального законодательства в налоговой сфере к международным стандартам.