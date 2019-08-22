Москва, , 12:59 — REGNUM

Вашингтон опасается того, что Россия и Китай приобрели слишком большое влияние в Арктике, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 22 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах, побудивших президента США Дональда Трампа задуматься о покупке острова Гренландия, который в настоящее время принадлежит Дании.

«Трамп не одинок в своём предложении. Если у Джефферсона получилось купить Аляску, у Джексона получилось купить Луизиану, то почему Трампу нельзя попробовать купить Гренландию? — поинтересовался Степанян. — Теперь что касается того, зачем ему этот остров. Американцы хотят из Гренландии оказывать давление в Арктике. Они хотят постепенно милитаризировать Арктику. Это потому что они боятся того, что Россия с Китаем приватизировали всю Арктику и имеют там колоссальное преимущество».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп задумался о приобретении Гренландии, которая в настоящее время принадлежит Дании. По информации источников в Белом доме, Трамп неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединённые Штаты приобрести остров, и с интересом наблюдал за обсуждением. Советники, как утверждается, обсуждали приобретение Гренландии в контексте расширения американского военного присутствия в Арктике.

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