Москва, 22 августа 2019, 12:59 — REGNUM
Вашингтон опасается того, что Россия и Китай приобрели слишком большое влияние в Арктике, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 22 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах, побудивших президента США Дональда Трампа задуматься о покупке острова Гренландия, который в настоящее время принадлежит Дании.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп задумался о приобретении Гренландии, которая в настоящее время принадлежит Дании. По информации источников в Белом доме, Трамп неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединённые Штаты приобрести остров, и с интересом наблюдал за обсуждением. Советники, как утверждается, обсуждали приобретение Гренландии в контексте расширения американского военного присутствия в Арктике.
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