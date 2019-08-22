Москва, , 12:58 — REGNUM

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бессмысленным набором букв» комментарий президента Украины Владимира Зеленского о возможном возвращении России в «Группу восьми». Об этом она написала 22 августа на своей странице в Facebook.

Зеленский, напомнила Захарова, выставил ряд «условий» для возможного присоединения России к «Группе семи». При передаче Киеву Крыма, пленных моряков и прекращении конфликта в Донбассе, полагает он, Россия сможет «занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

«Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», — написала Захарова, указав на неграмотность формулировок Зеленского.

Россия и так регулярно находится в международной повестке, при этом самой «высокой дипломатией» можно считать Совбез ООН, в работе которого участвует РФ, пояснила она. Дипломат пообещала Зеленскому периодические консультации «по-братски», пока украинский МИД не будет полностью укомплектован.

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