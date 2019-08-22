Киев, , 12:55 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу в конце августа — начале сентября проведет «нормальную и интересную встречу» с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявила 22 августа в эфире украинского телевидения заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, сейчас МИД Украины завершает подготовку этой встречи, включая согласование документов, которые планируется подписать.

«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча», — сказала представитель дипломатического ведомства.

ИА REGNUMнапоминает, что 9 августа временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в ближайшее время оба президента (Зеленский и Трамп) хотят пообщаться на встречах в Польше и в Нью-Йорке.

«Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими», — сказал он.

В середине августа Зеркаль уточнила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на сентябрь, почти согласован. Вместе с тем подробностей она не сообщила, отметив, что организацией визита занимается Офис президента напрямую, а не МИД.