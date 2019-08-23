Аддис-Абеба, , 07:30 — REGNUM

Эфиопия и США подписали соглашение о правоохранительной деятельности и отправлении уголовного правосудия. Соглашение было подписано между Муфериат Камилью, министром мира Эфиопии, и послом США в Эфиопии Майклом Рейнором. Согласно данным, предоставленным пресс-службой Министерства мира Эфиопии, двустороннее соглашение направлено на улучшение эффективности работы сектора правосудия в Эфиопии путем наращивания потенциала правоохранительных органов. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Глава Министерства мира отметила, что по договору Эфиопия организует совместные с США рабочие группы для обмена опытом в области осуществления правосудия. Кроме этого, США намерены начать подготовку эфиопских служащих правоохранительных органов. Причем, часть нынешних эфиопских работников силовых структур пройдут программы переподготовки по повышению уровня осведомленности в области законодательства страны и прав человека.

Посол США заявил, что его страна очень надеется на то, что благодаря совместным с правительством Эфиопии усилиям, в стране удастся намного быстрее построить демократическое общество, где судебная власть — это не просто номинальный институт, а действительно справедливый и работающий механизм.