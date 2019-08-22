Аддис-Абеба, , 15:38 — REGNUM

Националистическое движение за независимость штата Амхара (НАМА) выпустило заявление, в котором обвинило правительство Эфиопии в нарушении соглашения, подписанного между членами совета политических партий страны, в том числе и правящей коалиции. Партийное движение предупредило, что может выйти из состава совета, если правительство страны продолжит нарушать соглашение. НАМА обосновало свое требование, указав в качестве причины арест членов движения в различных частях Эфиопии, что непосредственно влияет на партию, поскольку правительство затрудняет мирное политическое развитие НАМА. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Borkena.

Партия жестко раскритиковала правительство Эфиопии за арест членов этнических общин представителей народа амхара за пределами региона Амхара, журналистов телекомпании «Асрат», высокопоставленных руководителей служб безопасности и разведки штата, а также общественных активистов. Далее партия заявила, что многочисленные аресты являются «продолжением антиамхарских настроений» в Эфиопии.

НАМА также изложило свою позицию в отношении убийств 22 июня 2019 года лидера региона Амхара и начальника штаба Сил обороны Эфиопии — партия хочет провести свое независимое расследование убийств. В партии считают, что правительство премьер-министра Абия Ахмеда использует инцидент 22 июня в качестве предлога для политических преследований представителей НАМА. Внутри страны партия активно работает в сельской местности, чтобы обеспечить себе политическую поддержку среди крестьян. Партия также обнародовала свое намерение принять участие в предстоящих общенациональных выборах в 2020 году.