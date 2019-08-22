Исламабад, , 13:42 — REGNUM

Министерство иностранных дел Китая заявило о намерении Поднебесной расширить и улучшить Китайско-пакистанский экономический коридор, чтобы «обеспечить больше возможностей» для народов обеих стран и всего региона.

Пакистан и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что цель Китая — добиться «высококачественного роста». Китайский дипломат привел пример того, как КНР расширяет Коридор, создавая энергетические объекты в Пакистане. Так, недавно было завершено испытание угольной электростанции в провинции Белуджистан общей мощностью 1320 мегаватт. По словам Гэн Шуана, электростанция обеспечит бесперебойную выработку электроэнергии «на благо миллионов пакистанцев».

Напомним, что Китайско-Пакистанский экономический коридор берёт свое начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и завершается в пакистанском глубоководном порту Гвадар. Коридор является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».