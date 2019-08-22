Исламская Республика Иран, , 12:29 — REGNUM

Проблемы в отношениях между Ираном и Соединёнными Штатами не связаны ни с политикой, ни с экономикой. Такое заявление в ходе сегодняшнего выступления по случаю дня оборонной промышленности Ирана сделал президент Ирана Хасан Рухани.

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Рухани: выход США из ядерной сделки не привел к краху Ирана

«Проблема, которая у нас существует с США, — это проблема не экономического, не политического характера», — отметил глава исламской республики.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, «проблема стратегическая и основывается на разном представлении о мире».

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран готовность сотрудничать с государствами, с которыми у Ирана есть противоречия, и вести диалог для их устранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкций против Тегерана. В ответ на это Иран принял решение о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке.

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