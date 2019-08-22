Исламабад, , 12:56 — REGNUM

Министерство иностранных дел Пакистана заявило о том, что намерено добиваться рассмотрения дела о нарушении прав человека и статусе индийского штата Джамму и Кашмир в Международном суде ООН.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, о планах вынести спор с Индией в международную судебную инстанцию заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Министр также отметил, что подготовку правовых материалов будет курировать его бывший заместитель Техмина Джанджуа. Напомним, что Международный суд ООН может рассматривать споры между государствами только с согласия обеих сторон.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.