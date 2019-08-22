Брюссель, , 12:25 — REGNUM

Выполнение Минских соглашений является условием, при котором страны Евросоюза могут поддержать присоединение России к Группе семи (G7). Об этом сообщил 22 августа европейский дипломатический источник.

Дипломат напомнил, что в 2015 году Европейский совет назвал невозможным восстановление прежних отношений с Россией без выполнения Минских соглашений. Этот принцип останется в силе при обсуждении возможного возвращения России в G8.

«Предложение президента США о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита», — сказал источник ТАСС о предстоящем саммите Группы семи в Биаррице.

Он добавил, что любой из лидеров может предложить возвращение России, если посчитает нужным, тогда вопрос рассмотрят в разделе дальнейших отношений с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, о целесообразности участия России в «Большой восьмерке» заявил президент США Дональд Трамп. В Кремле на это заявили, что нужно узнать позицию всех стран — участниц этого международного клуба.

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