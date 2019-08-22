Псков, , 12:22 — REGNUM

Более 200 мероприятий в Псковской области приурочены к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается сегодня, 22 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в районных центрах, городских и сельских поселениях региона пройдут концерты, тематические музыкальные вечера, квесты и познавательные исторические лектории.

Конечно, это особенный праздник для каждого уроженца нашей земли. Псковская земля всегда играла важнейшую роль в российской истории. Её жители испокон веков неизменно защищали рубежи Родины, её культуру и государственность, показывали всему миру пример чести, верности и доблести. Сохранение традиций, уважение государственных символов, преемственность поколений, готовность к созидательному труду, стремление к миру и благополучию — это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области Сохранение традиций, уважение государственных символов, преемственность поколений, готовность к созидательному труду, стремление к миру и благополучию — это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания».

Руководители Пскова — исполняющая полномочия главы Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков — заявили, что для Пскова, города воинской славы, «этот праздник имеет особое значение».

«Псков стоял у истоков зарождения российской государственности, а его жители не раз доказывали свою преданность Отечеству, служили примером истинного патриотизма, преумножали славу России своими подвигами и достижениями. Уверены, что каждый житель страны, видя развевающийся на ветру российский стяг, испытывает чувство патриотизма и гордости за свою Родину, за свой талантливый и великий народ», — говорится в их поздравлении.

В Пскове в День Государственного флага пройдут интерактивные программы в Летнем саду, а на улицах города организован социологический опрос, посвященный празднику, по его итогам будут созданы ролики, которые затем опубликуют в социальных сетях. В Великих Луках запланировано проведение флешмоба с участием юнармейцев и кадетов города. Также состоится торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации.

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