Псков, 22 августа 2019, 12:22 — REGNUM
Более 200 мероприятий в Псковской области приурочены к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается сегодня, 22 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в районных центрах, городских и сельских поселениях региона пройдут концерты, тематические музыкальные вечера, квесты и познавательные исторические лектории.
Руководители Пскова — исполняющая полномочия главы Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков — заявили, что для Пскова, города воинской славы, «этот праздник имеет особое значение».
«Псков стоял у истоков зарождения российской государственности, а его жители не раз доказывали свою преданность Отечеству, служили примером истинного патриотизма, преумножали славу России своими подвигами и достижениями. Уверены, что каждый житель страны, видя развевающийся на ветру российский стяг, испытывает чувство патриотизма и гордости за свою Родину, за свой талантливый и великий народ», — говорится в их поздравлении.
В Пскове в День Государственного флага пройдут интерактивные программы в Летнем саду, а на улицах города организован социологический опрос, посвященный празднику, по его итогам будут созданы ролики, которые затем опубликуют в социальных сетях. В Великих Луках запланировано проведение флешмоба с участием юнармейцев и кадетов города. Также состоится торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации.
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