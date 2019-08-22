Москва, , 12:20 — REGNUM

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что будет отдавать все силы для укрепления дружбы КНР и РФ, сообщает 22 августа ТАСС.

«На новом посту я буду отдавать все физические и душевные силы делу развития передаваемой из поколения в поколение дружбы между Китаем и Россией», — сказал он.

Кроме того, добавил Ханьхуэй, он намерен претворять в жизнь все важные договоренности, достигнутые главами двух стран — Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Российской Федерации Ли Хуэй завершил свою миссию в России. Пост, который он занимал на протяжении последних десяти лет, Хуэй покинул в начале августа.

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