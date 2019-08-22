Тегеран, , 14:44 — REGNUM

Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе встречи с вице-председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Кол Мином объяснил настойчивость США в вопросе переговоров с КНДР стремлением подчинить Пхеньян своей воле и заставить его пойти на уступки. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам политика, США не стремятся наладить с Северной Кореей крепкие партнерские отношения, а желают путем оказания давления склонить ее к разоружению, что само по себе не является дружественным актом.

Иранский парламентарий особенно отметил заслуги Ким Чен Ына в том, что переговоры с американцами терпят фиаско, добавив, что благодаря «мудрым действиям» северокорейского лидера Вашингтон пока не смог достичь своих истинных целей по отношению к КНДР.