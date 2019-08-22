Тегеран, , 12:22 — REGNUM

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, присутствуя на заседании стран — членов Совета Безопасности по ближневосточной проблематике, заявил, что базирование иностранных сил в регионе создает в нем нестабильную и опасную обстановку. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, ответственность за обеспечение безопасности в зоне Персидского заливе лежит исключительно на Иране и прибрежных государствах. Он назвал размещение 70 000 американских военнослужащих в арабских странах основным источником проблем региона, подчеркнув, что на текущий момент США имеют присутствие во всех государствах Персидского залива за исключением Ирана. «С 1991 года количество военных баз Вашингтона выросло с 4 до 41, что вызывает у нас опасение», — отметил Тахт-Раванчи.

Постоянный представитель Ирана при ООН особенно подчеркнул тот факт, что «необузданный поток» американского вооружения в регион превратил его в «пороховую бочку».