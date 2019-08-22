Рига, , 12:18 — REGNUM

Глава Латвии Эгилс Левитс 28 августа посетит Финляндию с рабочим визитом, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на канцелярию президента Латвии.

Эгилс Левитс State Chancellery of Latvia

В ходе своей поездки латвийский президент проведет встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, с которым обсудит актуальные проблемы Евросоюза и вопросы безопасности в регионе.

По плану Левитс также встретится с заместителем спикера финского парламента Туулой Хатайнен и посетит Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки.