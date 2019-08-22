Анкара, , 14:25 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Курдистана Фаиз Озтрак заявил, что за 17 лет нахождения у власти Партии справедливости и развития ради выплаты по внешнему долгу была ограблена природа Турции, ее города, горы и леса, а размер самого долга достиг 453 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаиз Озтрак отметил, что, несмотря на все усилия властей, задолженность граждан банкам также растет, и общая картина была гораздо лучше до прихода к власти правящей партии. Он категорически не согласился с мнением, что экономика страны прошла период турбулентности.

Политик добавил: «Если все «устаканилось», то почему этого не чувствует народ? Почему, в соответствии с решением Центробанка, были сокращены полномочия банков по выдаче кредитов? На фоне повышения безработицы, удорожания жизни власть должна созывать заседание парламента для получения разрешения залезть в новые долги».