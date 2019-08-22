Таганрог, Ростовская область, , 12:17 — REGNUM

В Таганроге (Ростовская область) стали известны имена претендентов на пост главы администрации муниципалитета. Документы подали пять кандидатов.

На руководящий пост претендуют директор МФЦ Неклиновского района, депутат Собрания депутатов Покровского сельского поселения Владимир Бандак («Единая Россия»), заместитель главы администрации Родионово-Несветайского района по сельскому хозяйству, вопросам ГО и ЧС, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды муниципальной администрации Михаил Горшков, замдиректора по научной работе Таганрогского института им. Чехова, кандидат исторических наук Алексей Волвенко, генеральный директор АО «Красный мак» Лариса Потрихаева, а также действующий глава таганрогской администрации Андрей Лисицкий.

Портал «Ёрш. Таганрог» пишет, что к участию в конкурсе допущены все желающие занять кресло сити-менеджера приморского города. В ближайшее время их ждёт процедура анкетирования, в ходе которой они ответят на 30 вопросов, а также собеседование. Конкурсная комиссия определит двух финалистов, а затем депутаты Таганрогской городской думы, который будет избран 8 сентября 2019 года, отдадут предпочтение тому или иному кандидату.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Андрей Лисицкий занимал пост первого заместителя министра внутренней и информационной политики области, исполнял обязанности руководителя ведомства до его упразднения. Затем покинул чиновничий аппарат. До прихода в таганрогскую администрацию работал в должности директора по общественным проектам ОАО «Региональная корпорация развития». В феврале 2016 года Лисицкий был назначен первым заместителем мэра города Таганрога.

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