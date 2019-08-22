Анкара, , 13:09 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на вопрос: «Через 10−15 лет сирийцы будут составлять 10% нашего населения, в связи с внутренним смешением возможны самые разные сценарии, беспокоит ли это Вас, и что Вы намерены предпринять?» — ответил: «Все это спекуляции, направленные на запугивание».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу подчеркнул: «Курды раньше имели по 10−15 детей, теперь же не более 5−6. Завтра те из них, кто живут в городах, будут иметь уже 2−3 ребенка. Подобного рода симуляции и провокации передаются в Турцию c потоком ксенофобии, которая распространена в Европе, в Германии. Я вижу в этом опасность, это проявление расизма».

Министр также обратил внимание на сопутствующую проблему безопасности границ и заметил: «Не только радикальные джихадисты, но и боевики Рабочей партии Курдистана и Демократического союза, примерно до 5 тыс. человек, хотят проникнуть в Турцию под видом сирийцев или иракцев. Особенно опасны террористы, которые не попадали в поле зрения наших сил безопасности в связи с криминалом. Есть ещё множество опасностей, но не буду просто так вас пугать».