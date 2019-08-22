Анкара, , 13:35 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Разве мы не знаем, кто стоит за Рабочей партией Курдистана? Сегодня они борются за зону безопасности, но зачем они там? Почему США там, почему туда рвутся все страны мира?».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Приведу другой пример из недавнего прошлого. 14 дней назад радикалы из Марксистско-ленинистской коммунистической партии, которых мы добивали в Сирии, встречались с американцами. Мы знаем, что они обсуждали. Пусть это и дальше останется нашим секретом. Кто и с кем… Поименно. Мы государство и обязаны это знать. Там есть разные должности, военные, дипломатические…»

Министр добавил: «Затрону их отношения с Рабочей партией Курдистана. Куда они ходили и почему были вместе. Кто такой Шахин Джило? Член РПК. Он был там. Почему мир не поднялся с возмущением? Шахин Джило приезжает прямо в ООН, надевает галстук, ставит там свою подпись. Говорит, что больше не будет вербовать детей в террористы. Вот так вот».