Анкара, , 12:30 — REGNUM

Сотрудник Центра гуманитарных и социальных исследований İNSAMER, специалист по Ближнему Востоку Рияд Домазети опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Расчеты коалиции Залива в Йемене не оправдались». В ней он написал, что разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ по Йемену усугубят переживаемый им гуманитарный и политический кризис, что, в свою очередь, заводит Саудовскую Аравию в тупик.

Рияд Домазети считает, что на расклад сил в Йемене непосредственно влияют такие факторы, как выход Катара из арабской коалиции, туманное будущее Судана и последние попытки ОАЭ начать диалог с Ираном. ОАЭ после арабской весны вышли на региональную арену в качестве страны с милитаристским уклоном, уделяющей повышенное внимание своему военному присутствию.

По мнению эксперта, оккупационная политика ОАЭ в Йемене, нанесение ими ущерба территориальной целостности страны и попытки сближения с Ираном обозначили разрыв в отношениях с Саудовской Аравией, их главным военным союзником в Йемене и заклятым врагом Ирана. Камнем преткновения также выступили столкновения в Адене, в которых заинтересованы ОАЭ. Находящийся в Эр-Рияде президент Йемена аль-Хади призвал положить конец нарушению стабильности в Адене, что поддержала Саудовская Аравия. Подобные разногласия со своим ближайшим союзником нивелируют для саудитов весь смысл йеменской кампании, а усугубляющийся кризис в стране заводит их в тупик.