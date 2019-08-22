Москва, 22 августа 2019, 12:10 — REGNUM
Государственный флаг РФ символизирует единство страны и её историю. Об этом журналистам в день государственного флага заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 августа.
«Российский триколор — символ единства нашей страны… Бело-сине-красный флаг как национальный символ России празднует свой 350-летний юбилей», — заявил Неверов.
По его словам, сегодня важно сохранять уважение к государственному флагу страны, так как он напрямую связан с историей России.
«Уважение к флагу — это уважение к истории и преемственности российских традиций, залог сохранения гражданского мира и согласия», — подчеркнул Неверов.