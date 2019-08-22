Сараево, , 14:00 — REGNUM

Боснийский представитель и член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Шефик Джаферович заявил, что причиной всех сегодняшних проблем стали односторонние усилия представителей Республики Сербской воспрепятствовать сотрудничеству страны с НАТО.

В частности, речь идет о блокировке руководством Республики Сербской ежегодной национальной программы (программы по сотрудничеству с Североатлантическим альянсом). Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

По словам члена президиума, никто не имеет право самостоятельно препятствовать политическому курсу республики в обход государственных институтов Боснии и Герцеговины. Он полагает, что такие действия являются не легитимными.

Джаферович также добавил, что у Боснии и Герцеговины нет другого пути, кроме вступления в НАТО.