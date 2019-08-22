Тирана, , 13:48 — REGNUM

Президент Албании Илир Мета после встречи с главой общины (территориальная единица Черногории) Тузи Ником Джелосаем заявил, что албанцы в Черногории остаются ключевым фактором в построении евроатлантического будущего Подгорицы. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания «Радио и телевидение Черногории».

Примечательно, что большинство населения, проживающего на территории Тузи, — это этнические албанцы. Они составляют 68% от всех жителей общины.

Илир Мета после встречи с главой Тузи в Тиране подчеркнул значимость черногорских албанцев в построении евроатлантического будущего Черногории. «Албанцы в Черногории будут и впредь оставаться ключевым фактором в построении евроатлантического и европейского будущего, которое обеспечивает поддержание мира и стабильности в регионе», — заявил Мета в своем аккаунте в Twitter.