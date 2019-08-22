Токио, , 13:36 — REGNUM

21 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что примет к участие в антииранской коалиции Соединенных Штатов по свободе судоходства в Ормузском проливе. Канберра направит в залив фрегаты, разведывательный самолет P8 и несколько помощников — тем самым оказав «ограниченную по объему и времени» помощь, как ее назвал австралийский премьер. По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», это может стать «ролевой моделью» для участия Японии. В Японии выражают сомнение по поводу коалиции, и официальный Токио старается избежать участия, объясняя это тем, что не знает, какую роль он может сыграть, учитывая официальный пацифизм и военные ограничения страны.

Австралия, как японский стратегический партнер, сочла необходимым сообщить Японии, что Морские силы самообороны могут присоединиться к коалиции в том же ключе. Вашингтон уже позитивно отреагировал на идею.