Душанбе, , 12:00 — REGNUM

Вопросы безопасности в Туркестане обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Встреча состоялась 21 августа в Нур-Султане в рамках переговоров в формат «5+1» (страны Туркестана и США). Глава МИД Таджикистана и американский дипломат обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и регионального развития.

Напомним, 21 августа в Нур-Султане прошла встреч с участием министров иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана и представителей госдепа США. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и усиления экономического сотрудничества.