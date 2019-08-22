Нью-Дели, , 13:31 — REGNUM

В ходе своего визита в Дакку глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар поддержал инициативы по возвращению беженцев рохинджа из Бангладеш в Мьянму. По сообщению бангладешского новостного издания Протхом ало, 21 августа министр иностранных дел Индии заявил, что репатриация рохинджа «соответствует интересам Индии».

На совместной пресс-конференции Субраманиам Джайшанкар и его бангладешский коллега Абул Калам Абдул Момен особо подчеркнули необходимость быстрого и безопасного возвращения беженцев на родину в Мьянму. Глава индийского внешнеполитического ведомства заявил, что Индия готова предоставить бóльшие объемы финансовой помощи для улучшения положения рохинджа как в лагерях для беженцев в Бангладеш, так и в штате Ракхайн в Мьянме. Ранее Индия уже построила в Мьянме 250 домов для репатриированных беженцев.

Напомним, что 22 августа Мьянма и Бангладеш вновь попробуют провести репатриацию группы рохинджа из бангладешского Кокс-Базара. Общая численность подлежащих репатриации беженцев составляет 3 540 человек. Руководство Бангладеш заявило, что не будет заставлять рохинджа покинуть Бангладеш силой и что «репатриация должна быть безопасной и добровольной».

Ранее, в 2018 году, Дакка и Нейпьидо уже предпринимали попытку возвращения беженцев на родину. Усилия двух стран не увенчались успехом из-за нежелания рохинджа покидать бангладешский Кокс-Базар. Общая численность беженцев из Мьянмы на территории Бангладеш оценивается в 730 тысяч человек.