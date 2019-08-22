Нью-Дели, , 12:17 — REGNUM

В рамках крупномасштабной реформы вооруженных сил минобороны Индии создаст в сухопутных войсках подразделение, которое будет заниматься вопросами прав и свобод человека. Об этом 21 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Официальные представители министерства обороны Индии подчеркнули, что зонтичное формирование по вопросам прав человека станет «узловой инстанцией для изучения всех отчетов и сообщений о нарушении прав и свобод человека» в сухопутных войсках Индии. Данное подразделение во главе с офицером в звании генерала-майора будет находиться в подчинении заместителя начальника штаба сухопутных войск. Сообщается, что для обеспечения прозрачности и эффективности действий подразделения в его состав будет включен офицер полиции.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх также одобрил и другие реформы, направленные на повышение боеспособности и компактности сухопутных войск Индии. В частности, запланировано беспрецедентное сокращение численности штаба индийской армии на 206 военнослужащих. Также в подчинении начальника штаба сухопутных войск будет создано подразделение бдительности, предназначенное для борьбы с коррупцией в армии.