Нью-Дели, , 12:19 — REGNUM

МИД Франции заявил, что кашмирский вопрос является проблемой двусторонних отношений Индии и Пакистана, которая должна быть урегулирована в процессе переговоров между двумя странами. Об этом 21 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Франция последовательно придерживается позиции невмешательства в проблему Кашмира. По словам главы французского внешнеполитического ведомства, Индии и Пакистану необходимо урегулировать данных конфликт в процессе двустороннего политического диалога и создать условия для устойчивого мира. Жан-Ив Ле Дриан также призвал Нью-Дели и Исламабад воздержаться от каких-либо действий, которые могли бы усугубить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что 5 августа правительство Индии приняло решение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в попытках урегулировать кашмирскую проблему в одностороннем порядке.