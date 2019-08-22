Краснодар, , 11:52 — REGNUM

В Краснодарском крае проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Государственного флага России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

День Государственного флага в Краснодаре Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре около семи тысяч человек приняли участие в мероприятиях. Полотнище государственного флага размером 10 на 15 метров по периметру Главной городской площади пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска в сопровождении почетного караула Поста № 1. После этого флаг подняли на флагшток в сопровождении госедарственного гимна.

Флешмоб и праздничный концерт Дню Государственного флага приурочили в станице Тбилисской. Здесь на главной площади юным жителям станицы вручили паспорта Российской Федерации.

«В наших силах сделать так, чтобы и впредь флаг России был символом побед нашего государства: в науке, спорте, в экономике. Чтобы наши дети и внуки, глядя на триколор, гордились страной и своими предками, как сегодня это делаем мы с вами», — поздравил жителей края губернатор Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Instagram.