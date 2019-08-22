Джакарта, , 11:50 — REGNUM

Министр-координатор по вопросам безопасности Индонезии Виранто отправился в индонезийскую провинцию Западное Папуа для непосредственного мониторинга текущей ситуации после беспорядков, сообщает информационное агентство Antara.

«Я уеду сегодня вечером в Папуа», — заявил Виранто 21 августа после министерской встречи, на которой обсуждалась подготовка к предотвращению лесных пожаров.

Ранее Виранто заявил, что необходимо увеличить численность войск для обеспечения большей безопасности и охраны жизненно важных объектов в Папуа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Индонезии Бамбанг Сусатио призвал все стороны в Папуа, как общественность, так и региональное правительство, воздержаться от провокаций.

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