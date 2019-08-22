Копенгаген, , 13:48 — REGNUM

Депутат датского Фолькетинга от Гренландии и представитель партии Инуит Атакатигиит Аайя Чемнитц Ларсен заявила, что Дания может воспользоваться тем, что внимание мирового сообщества приковано к сложившейся ситуации вокруг попыток США приобрести Гренландию. «Я надеюсь, что мы сможем обратить заинтересованность США в острове в свою пользу и обеспечить то, чтобы Дания и Гренландии наращивали свое совместное присутствие в Арктике. Мы также должны обратить внимание на то, как мы можем сделать так, чтобы народы, населяющие арктические регионы, могли влиять на то, что происходит с их родиной» — заявила депутат — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Представитель Инуит Атакатигиит также выразила надежду, что в Кристиансборге задумаются над предложением о создании ведомства, которое занималось бы арктическим вопросом. «Во время предвыборной кампании мы обращали внимание на то, что хотели бы видеть в составе датского правительства министра по делам Арктики, поскольку наш регион становится все более важным вопросом как в датской, так и в международной повестке дня» — отметила депутат.

Аайя Чемнитц Ларсен прокомментировала и решение Дональда Трампа перенести визит в Данию, назвав все происходящее «цирком», и заявила, что для гренландцев президент США выглядит «грубияном».