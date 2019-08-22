Хама, Сирия, , 11:46 — REGNUM

Гуманитарный коридор открыт властями Сирии на севере провинции Хама в населенном пункте Суран. Мирные граждане могут воспользоваться им и уйти с территорий, подконтрольных вооруженной сирийской оппозиции, сообщает 22 августа агентство SANA.

В сирийском МИД заявили, что обеспечат прошедших коридором людей укрытием, питанием и медицинской помощью. Под контролем боевиков остается северная часть провинции Хама и южная часть провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные силы 19 августа начали активное наступление на занятый боевикам Хан-Шейхун на юге Идлиба и взяли город и трассу Дамаск — Алеппо под контроль.

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