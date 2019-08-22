Копенгаген, , 12:59 — REGNUM

Дания и США по-прежнему сохраняют хорошие отношения, и президент Дональд Трамп все еще надеется посетить Данию — об этом написала посол США в Дании Карла Сандс в своем твиттере. Дипломат также отметила, что президент «ценит и уважает Данию» и не отказывается от визита, в ходе которого надеется обсудить важные вопросы двусторонних отношений. «Дружественные страны и союзники (США и Дания) должны обсуждать все темы открыто и откровенно», — заявила Карла Сандс — об этом пишет датская газета Politiken («Политикен»).

Сообщение посла США в твиттере вызвало неоднозначную реакцию в датских политических кругах. Так, бывший премьер-министр Дании и председатель партии Venstre Ларс Лёкке Расмуссен заявил: «Не стыдно не явиться, когда тебя не приглашали — стыдно не явиться, когда ты сам себя пригласил!». Андерс Фог Расмуссен, также в прошлом занимавший пост главы датского правительства, прокомментировал сообщения посла США, заявив, что таким способом Соединенные Штаты избавляются от старых и верных союзников.