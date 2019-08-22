Копенгаген, , 13:24 — REGNUM

Скандинавские страны выступят единым фронтом на предстоящей конференции по климату в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом лидеры государств Северной Европы заявили на встрече премьер-министров северных стран в столице Исландии Рейкьявике, на которой также присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«У нас общие ценности, общие идеи относительно того, как должен развиваться мир. Мы бы хотели передать это будущим поколениям. Мы должны продемонстрировать нашим народам — в первую очередь, молодежи — что мы берем на себя ответственность» — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В обращении к СМИ участники встречи в Рейкьявике пишут, что сотрудничество между скандинавскими государствами должно объединить Северную Европу в борьбе с климатическими изменениями — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Целью скандинавских стран является сделать Север Европы первым в мире регионом нейтральным в отношении выбросов углекислого газа. «Мы выступим на предстоящей конференции по климату в Нью-Йорке единым фронтом» — заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции подчеркнула, что Германия не будет выступать вместе со странами Северной Европы «единым фронтом» на конференции ООН по климату, однако поблагодарила за приглашение на встречу в Рейкьявике, где, по словам канцлера, помимо защиты окружающей среды удалось обсудить и другие вопросы.