Мехико, , 13:46 — REGNUM

В ходе традиционной утренней пресс-конференции президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что государство взяло на себя роль организатора экономического развития страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Глава государства подверг критике неолиберальный курс своих предшественников, предполагающий максимальное невмешательство государства в экономическую сферу. Политик заявил, что неолиберализм привёл к образованию диспропорций в экономическом развитии страны, которые со временем лишь усилились.

Лопес Обрадор объяснил, что следствием данного курса стало не горизонтальное, равномерное развитие всех секторов экономики и регионов Мексики, а возникновение отдельных «островков» роста, в то время как в остальных частях страны наблюдался застой.

«Мы хотим, чтобы страна развивалась равномерно, поэтому мы значительно активизировали развитие юго-восточной части Мексики, с учётом того что экономический рост наблюдался на севере и в центре страны, но не на юге», — обозначил приоритеты правительства Лопес Обрадор.