Скопье, , 11:48 — REGNUM

Представители торговой палаты Северной Македонии потребовали скорейшего завершения торговой войны с Косово, поскольку последствия запретов на импорт и экспорт определенных продуктов, установленных обеими республиками, начали оказывать ощутимые негативные эффекты на экономику страны.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», ранее министерство торговли и промышленности Косово ответило на введение Северной Македонией торговых барьеров на икру аналогичными мерами в отношении меда и картофеля.

Власти Северной Македонии подчеркивают, что ни в коей мере не желают блокировать импорт рыбы из Косово, однако Северная Македония как государство не может позволить себе импортировать и экспортировать товары из стран, в которых не аккредитованы агентства по безопасности продуктов питания и ветеринарии.

Однако директор Торговой палаты Северной Македонии Дрилён Исени призвал правительство обеих стран учитывать последствия принимаемых решений для экономики страны:

«…наша оценка такова, что поскольку Северная Македония и Косово, а также Албания, претендуют на то, чтобы стать частью Евросоюза, частью единого европейского рынка, каждое решение правительства, которое может повлиять на экономику страны, а также региона, должно соответствовать духу соглашения ЦЕФТА о свободной торговле».

Напомним, что ежемесячно Северная Македония экспортирует в Косово товары на сумму свыше 20 миллионов долларов (примерно 1 миллиард 326 миллионов рублей).