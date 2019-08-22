Иерусалим, , 12:01 — REGNUM

21 августа министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич выступил против смешанных боевых батальонов в эфире израильского военного радио «Галей ЦАХАЛ». Министр, который также входит в военно-политический кабинет Израиля, уверен, что совместная служба юношей и девушек «подрывает боеспособность» Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Комментарий министра Смотрича вызвал шквал критики со стороны политиков. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гордится женщинами-военнослужащими и напомнил министру, что именно девушки из боевых частей ЦАХАЛа недавно предотвратили теракт на границе с Газой. «Служба женщин не подрывает, а укрепляет безопасность страны», — отметил глава правительства.

Один из лидеров левого блока «Кахоль Лаван» Яир Лапид призвал министра транспорта извиниться перед девушками, «рискующими жизнью ради страны», и посоветовал покинуть кресло члена военно-политического кабинета.